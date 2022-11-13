AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye Kıbrıs tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Zirvede teşkilatın geleceği ve devletler arasındaki ekonomik iş birliğinin ele alındığı zirvede tarihi bir adım karar alındı.

"KKTC teşiklata gözlemci üye olarak kabul edildi"

Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AB kararı kınadı

Açıklamanın ardından Avrupa Komisyonu, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci devlet olarak kabulüne ilişkin kararını kınadı.

"Toprak bütünlüğüyle çelişiyor"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada, "Teşkilat üyelerinin onayını bekleyen bu karar üzücü ve Teşkilat'ın birçok üyesinin toprak bütünlüğü ilkesine ve BM Sözleşmesine güçlü destek ifade ettiği gerçeğiyle çelişiyor." dedi.

AK Parti'den tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

"Bu açıklamalar yok hükmündedir"

Ömer Çelik, "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir." dedi.

"Siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır"

Çelik, "Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır." açıklamasında bulundu.