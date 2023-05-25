AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'na olan desteğini değerlendirdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesine ilişkin olarak, “Zafer Partisi’nin durduğu yerle HDP’nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez” dedi.

ensonhaber.com

Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gidecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması HDP tarafından tepki ile karşılandı.

Acil toplantı kararı alan HDP yönetimi Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteklerinin süreceğini açıkladı.

AK Parti'den ilk açıklama

Konuya ilişkin ise AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

"Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti"

Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaşmasının şu an sahte milliyetçilik olduğunu belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ya HDP’ye ya Zafer Partisi’ne yalan söylüyor. İlk defa bir CHP Genel Başkanı, terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor. Birdenbire 14 Mayıs’tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz. Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP’yle birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti.

"HDP kendi seçmenine yalan söylüyor"

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na olan desteğinin sorulması üzerine de Çelik şöyle konuştu: