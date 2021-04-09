AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı'na tepki

Ömer Çelik: Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın 'atanmış' Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımlarına şu notları düştü:

"AHLAKİ İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ BÖYLE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar."





"DİKTATÖR DİYİP İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ DİYORLAR"

"Cumhurbaşkanımıza utanmadan “diktatör” diyorlar. Sonra da “ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız” diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur."





"DEMOKRASİNİZİ ÖNCE AKDENİZ SULARINDAN ÇIKARIN"

"Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!"

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Erdoğan'la görüşmesindeki oturma düzeni ile ilgili açıklama yapan Draghi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula’ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan görüşmede Ankara'nın kastı varmış gibi yazılan haberlere hem AB tarafından yapılan "Protokol neyse o uygulandı." açıklamaları ile hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır." açıklamaları ile son nokta konulmuştu.