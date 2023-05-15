AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki AK Parti MYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim akşamı yaptığı açıklamalarıyla ilgili olarak "Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır." dedi.

AA & Ensonhaber

Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

Seçim gecesi oy sayımı yapıldığı sıralarda ise CHP'den tepki gelmiş, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş peş peşe açıklamalarda bulunarak önde olduklarını, diğer sonuçların yalan olduğunu söylemişti..

AK Parti MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, yaşanan bu gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi açık ara önde bitirdiğini belirten Çelik, muhalefetin antidemokratik bir refleks sergilediğini söyledi.

"CHP klasiği önümüze getirildi"

"Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün seçimlerin ikinci turuyla ilgili değerlendirmemizi kapsamlı bir şekilde yaptık. Önümüzdeki dönemde yine milletimizin huzurunda aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inançları bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş Türkiye gıpta ile bakılan ülke olmuştur. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkıyor olması son derece kıymetli olmuştur. Yüzde 90'a yakın katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Demokrasimizin ne kadar kökleştiğini bir kere daha göstermiştir. Bu demokrasi kazanımlarımıza destek veren, her bir vatandaşımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi. Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi. Cumhur İttifakı ve AK Partimiz Meclis'te çoğunluk elde etmiştir. Milletimizin huzuruna giderek bu süreci ikinci turda tamamlayarak sonuca ulaştırmış olacağız.



CHP klasiği önümüze getirildi.

"Milletimize özür borçları var"

Dün çıktılar ve Anadolu Ajansı'nın bizim partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Konuşmaya başlarken şöyle cümle kurdular 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Sandık sayımı devam ediyor. Dün ilk açıklamamızda söyledik bu yapılan şey milli iradeye dönük yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu tavrın ortaya konulması son derece yanlıştır dedik. Bu siyasi tarihimize milletin iradesine saygısızlığın örnekleri olarak geçmiştir. Anadolu Ajansı'nın verilerinden bizim ortaya koyduğumuz verilere kadar her şeye karşı bir dayatma içerisinde girdiler. Göreceksiniz bir müddet sonra bizim bu dediğimiz doğru çıkacak dediler. Sonuç olarak ne oldu? Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu.



Vatandaşlarımıza doğru olmayan bilgi CHP Genel Merkezi'nden verilmiş oldu. Manipülasyonun olduğu yegane veri akışı Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün itibarıyla söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır. Dün manipülasyon yapılan tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı özür borçları vardır.

"İkinci tur için de çalışmalarımızı aynı güçle yapacağız"

Biz cumhurbaşkanımız açık ara önde olmasına rağmen bütün bu süre boyunca hep şunu söyledik tam olarak tablo gözüküncüye kadar herhangi bir şekilde sonuç şudur gibisinden bir açıklama yapmayacağız. Milli iradeye saygımızın neticesi olarak bu değerleri başından sonuna kadar korumuş olduk.



Cumhurbaşkanımıza bu teveccühü gösteren vatandaşlarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz ikinci tur için de çalışmalarımızı aynı güçle yapacağız.



Kampanya sürecinin başladığı günden bugüne kadar iki sembol ortaya çıktı. Bir tanesi karşımızdaki ittifakın genel başkanlarından biri sağa sola mermi kovanı atarak başlamıştı, bir tanesi bugün masa yumrukladı. Bizim geçmişimizde sandık sonucunu tanımama gibi bir leke yok ama karşımızdakilerin geçmişinde bunlar var. Asıl sorulması gerekenin karşımızdakiler olduğunu ifade ettik. Kendilerinin manipülasyona açık şekilde ortaya çıkmasına rağmen, dün sahte verilerle cumhurbaşkanı ilan etmelerine rağmen bugün tuttular yine bizi suçlamaya devam ettiler. Demokrasi ile olan ilişkileri bakımından ne kadar dayatmacı oldukları ilk kriz anında hemen ortaya çıkmaktadır. Biz dünkü o saygısızlığa rağmen, açık ara önde olmamıza rağmen herkes beklesin iradenin sonucunu diyerek ifade ettik.

"Bir sürü iddia ortaya koymuş pek çok parti yanıldı, birçok yorumcu yanıldı"

Bir sürü iddia ortaya koymuş pek çok parti yanıldı, birçok yorumcu yanıldı. Vatandaşımızı doğru okuyamayan pek çok kesim erken yorumlarla kendilerini konumlandırmışlardı. Bunların hepsi boşa çıktı. Kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ve olmayacaktır. Önemli olan sandığın gücüdür. Milletin iradesi ortaya çıkacak. Siyaset alanı rekabet alanıdır, birbirimizin hasmı değiliz. Kaybeden siyasi partiler var büyük iddialarda bulunup kaybeden siyasi parti genel başkanları var. Bütün vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bunu değerlendirirken de taleplerini göremediğini düşündüğümüz vatandaşlarımızın taleplerini daha çok değerlendireceğiz. Siyasetçinin sicil amiri vatandaştır. Bir demokrasi şöleni içerisinde bu süreçler ilerliyor.



Bir kere daha bütün vatandaşlarımızın kazanacağı, Türkiye'nin büyüklüğüne büyüklük katacak bir yaklaşımla bu süreci sürdüreceğimizi ifade ediyorum.