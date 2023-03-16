AK Parti’de aday adaylığı başvuru süreci sürüyor Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala çalışmalar hızlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında seçim kararının yayınlanmasıyla birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşmişti.

AFAD'a bağış yapılmasına karar verildi

Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilerek başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verilmişti.

Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak.

22 Mart'a kadar uzatıldı

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının 22 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.