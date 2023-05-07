AK Parti’de büyük İstanbul mitingi heyecanı AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için geri sayım başladı. Entkinliğe saatler kala Atatürk Havalimanı'nda son hazırlıklar devam ediyor. Miting alanına ulaşımı kolaylaştırmak için bir rehber yayınlandı.

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

Sandığın seçmen önüne gelmesine tam 1 hafta kaldı.

Bu kapsamda kampanyalar hız kazandı. Heyecan sahaya yansırken AK Parti kalabalık mitingleri ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

Kayseri, Konya, Mersin, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile büyük coşku yaşanan mitinglerden sonra gözler büyük İstanbul mitinginde.

İstanbul'da gövde gösterisi

AK Parti, tarihin en önemli seçiminden hemen önce tarihin en kalabalık, en görkemli İstanbul mitingine hazırlanıyor.

Tarihi miting Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Alanda hazırlıklar günler öncesinde başladı.

Hedef 1 milyon

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedef en az 1 milyon. 1 milyon İstanbullu kardeşimizle Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Bizim kullanacağımız alan çok büyük bir alan." dedi.

16.00'da başlayacak miting için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bir ulaşım rehberi hazırladı.

Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım bilgisi paylaşıldı.

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39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Başkanlığımız, ‘Yüzyılın Mitingi’ hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.

Otobüsle ulaşım

İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

Marmaray

Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Metro

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek."