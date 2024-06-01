AK Parti'de kongre süreci ekim ayında başlıyor AK Parti Olağan Kongre sürecinin, 'Türkiye Buluşmaları' istişare toplantılarının ardından yani ekim ayında başlayacağı açıklandı.

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Kongre süreci öncesi, iki istişare toplantısı yapan AK Parti, Kızılcahamam'daki kampa devam ediyor..

Partinin izleyeceği yol haritalarının belirlendiği kamp toplantılar devam ediyor..

Kongre süreci ekimde

AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

Sürecin önce yerelden başlayacağı, Genel Kongre ile sonlanacağı belirlendi. Genel Kongre'nin tarihi ise henüz açıklanmadı.

Türkiye Buluşmaları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Ayrıca, haziran- ekim arasında parti teşkilatlarınca 'Türkiye Buluşmaları' ve 'İstişare Toplantıları' düzenleneceği öğrenildi.

Türkiye buluşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir'de toplantılara katılması bekleniyor.

İstişare ve çalıştaylar düzenlenecek bu aynı zamanda kongre için altyapı oluşturulacak. İlçe ve illerde kongrelerin tamamlanmasıyla gözler büyük olağan kongreye çevrilecek.