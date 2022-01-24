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- AK Parti'de MYK'da gündem yoğun
AK Parti'de MYK'da gündem yoğun
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 06:55
- Güncelleme : 24.01.2022 - 07:55
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün toplanacak.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. İç ve dış politika konuları ele alınacak.
EKONOMİ
İç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması beklenirken, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından, gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.
UKRAYNA - RUSYA GERİLİMİ
Dış politika başlığında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.
SALGINLA MÜCADELE
Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da, toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında.
Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.