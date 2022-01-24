AK Parti'de MYK'da gündem yoğun

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün toplanacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. İç ve dış politika konuları ele alınacak.

EKONOMİ

İç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması beklenirken, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından, gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

UKRAYNA - RUSYA GERİLİMİ

Dış politika başlığında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

SALGINLA MÜCADELE

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da, toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.