AK Parti'de seçim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına seçim beyannamesinin hazırlanması için talimat verdi. Buna göre 2053 ve 2071 vizyonları ışığında çalışmalar yürütülecek, yeni vaatler anlatılacak.

“Erkene çekilir mi”, “Bu yaz olur mu” derken seçim takvimi iyiden iyiye 2023 olarak belirginleşmeye başladı.

Seçime bir yıldan daha az bir süre kalınca da AK Parti, çalışmalarına resmen start verdi.

Seçim beyannamesi ve manifestosu

Dün genel merkezde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı vardı.

Kurmaylarla yapılan bu toplantıda bazı kararlar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarına "Seçim beyannamesi ve manifestosunu hazırlayın." dedi.

2053 ve 2071 vizyonları anlatılacak

Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen kurmaylar, içerikler üzerinde yoğunlaştı ve hedefi belirledi.

Buna göre beyannamede vurgu, "2053 ve 2071 vizyonları" olacak…

Yani milletvekilleri, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve bakanlar 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanları anlatacak, yeni vaatleri sıralayacak.

Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağına dikkat çekilecek.

Saha çalışması için program hazırlanacak

Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler, kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek.

Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak.

Sandıklar için de eğitim olacak

Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak.

Cumhur İttifakı’nın ortak seçim stratejisi

Meclis'te hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında.

AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannamelerinin ardından Cumhur İttifakı’nın ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.