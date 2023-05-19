Yurdun her noktasında Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlanmaya başlandı.
19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti.
Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti.
Çünkü onun için gençler bu ulusun geleceği ve ümidiydi ve her sözünde, her adımında gençler vardı.
Bu tarihi gün, 1919'dan itibaren yurdun her noktasında büyük heyecanla kutlanılmaya devam ediyor.
AK Parti bu kapsamda, gençlerin bayramını kutlamak maksadıyla sosyal medyada bir video servis etti.
Servis edilen videoda, gençlerin ülkenin her noktasında başarılı olduğu anlara yer verildi.
"Her yanda sensin her yan eser"
Paylaşılan videonun sözleri ise şöyle:
Durmadan yola devam
Her yerde görülecek izlerimiz var seneler boyu daha tutulacak verilmiş sözlerimiz var
Onca yıl çabaladık
Seninle yürüdük inan ki her yolu
Geliyor sesi duyun
Emin adımlarla
Türkiye Yüzyılı
Her yanda sensin her yan eser
Türkiye Yüzyılı...