AK Parti'den 19 Mayıs kutlaması: Her yerde sensin her yerde Türkiye Yüzyılı Türkiye'de Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlamaya ilişkin video hazırlayan AK Parti, gençlerin başarıları olduğu anları "Her yanda sensin her yan eser" vurgusuyla paylaştı.

ensonhaber.com Yurdun her noktasında Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti. Çünkü onun için gençler bu ulusun geleceği ve ümidiydi ve her sözünde, her adımında gençler vardı. Bu tarihi gün, 1919'dan itibaren yurdun her noktasında büyük heyecanla kutlanılmaya devam ediyor. AK Parti bu kapsamda, gençlerin bayramını kutlamak maksadıyla sosyal medyada bir video servis etti. Servis edilen videoda, gençlerin ülkenin her noktasında başarılı olduğu anlara yer verildi. "Her yanda sensin her yan eser" Paylaşılan videonun sözleri ise şöyle: Durmadan yola devam Her yerde görülecek izlerimiz var seneler boyu daha tutulacak verilmiş sözlerimiz var Onca yıl çabaladık Seninle yürüdük inan ki her yolu Geliyor sesi duyun Emin adımlarla Türkiye Yüzyılı Her yanda sensin her yan eser Türkiye Yüzyılı...