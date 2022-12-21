AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, işverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirtti. Kurt, yeni asgari ücret beklentisinin ise 8 bin-8 bin 250 TL civarında olduğunu söyledi.

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret zammında sona geliniyor.

Dün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ tarafından 9 bin TL rakamı dile getirildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL... Bizim böyle bir teklifimiz yok. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." dedi.

Yaşananların ardından asgari ücretle ilgili iktidar cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İşveren tarafı 7 bin liralardan kapıyı açtı"

A Haber ekranında konuşan Kurt, işverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirtti. AK Partili Kurt, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını söyledi.

"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz." diyen Kurt, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. TÜRK-İŞ Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den asgari ücret beklentisi ViDEO

"Beklentim 8 bin - 8 bin 250 TL civarında"

Öte yandan Kurt, "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Kurt sözlerinin devamında, "Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8 bin-8 bin 250 TL civarında." diye konuştu.