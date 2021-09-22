Euro
10.1576
0.4%
Dolar
8.6562
0.34%
Altın
494.22
0.4%
Borsa
1.394
0.57%
Bitcoin
367.242
-2.11%
EXEN Coin
22.66
-1.00%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    AK Parti'den CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusu

    AK Parti Ankara İl Başkanlığı, partisinin programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililer için çirkin ifadeler kullanan CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti'den CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusu

    CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri hedef alan sözleri büyük tepki çekmişti.

    Emir, "Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız." demişti.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı harekete geçti.

    AK Parti Ankara İl Başkanlığı, CHP Etimesgut ilçe başkanı hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

    .

    AK Parti den CHP li Cemal Emir hakkında suç duyurusu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir