AK Parti'den CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, partisinin programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililer için çirkin ifadeler kullanan CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri hedef alan sözleri büyük tepki çekmişti.

Emir, "Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız." demişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı harekete geçti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, CHP Etimesgut ilçe başkanı hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

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