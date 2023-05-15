Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimi daha açık ara önde tamamlandı.
Dün 17.00'da sona eren oy verme işlemin ardından sıra sandık sayımına geldi.
Bugün nihayete kavuşan sonuçlara ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2. tur açıklaması geldi.
Oyların büyük bölümü sayıldığı sandıklardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.
Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti de bir de meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.
2. tur seçim çalışmaları hız kesmeden başladı
Bunun üzerine 2'nci tura hazırlanılırken, reklam filmleri ile sosyal medyada adeta yeni bir çığır açan AK Parti, çalışmalara ilişkin bir kez daha vites artırdı.
Bu kapsamda yeni seçim şarkısı sosyal medyada paylaşıldı.
Yeni seçim şarkısı
Paylaşılan videoda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin verdiği mücadeleden, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak '(KAAN)'a yer verildi.
Öte yandan seçim süresince yurdun birçok noktasında yapılan coşkulu mitinglere ait görüntüler de yer aldı.
"Sığınacak kalesin sen"
Yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
"Umutlar seninle!
Yürüyenler durduğunda,
Korku kalbe vurduğunda
Zulüm şehri sardığında
Sığınacak kalesin sen!
Ne gecen var ne gündüzün
Ne sırlar saklar gülüşün
Acıya meydan okursun
Yaradan'dan gelir gücün
Sen dik dur eğilme
Türkiye Yüzyılı seninle
Dualar rüyalar
Umutlar seninle!"