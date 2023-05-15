AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni şarkı: 'Umutlar seninle' Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine ilişkin hazırladığı reklam filmi ve seçim şarkılarıyla hafızalarda yer edinen AK Parti'den yeni seçim şarkısı geldi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimi daha açık ara önde tamamlandı.

Dün 17.00'da sona eren oy verme işlemin ardından sıra sandık sayımına geldi.

Bugün nihayete kavuşan sonuçlara ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2. tur açıklaması geldi.

Oyların büyük bölümü sayıldığı sandıklardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti de bir de meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.

2. tur seçim çalışmaları hız kesmeden başladı

Bunun üzerine 2'nci tura hazırlanılırken, reklam filmleri ile sosyal medyada adeta yeni bir çığır açan AK Parti, çalışmalara ilişkin bir kez daha vites artırdı.

Bu kapsamda yeni seçim şarkısı sosyal medyada paylaşıldı.

Yeni seçim şarkısı

Paylaşılan videoda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin verdiği mücadeleden, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak '(KAAN)'a yer verildi.

Öte yandan seçim süresince yurdun birçok noktasında yapılan coşkulu mitinglere ait görüntüler de yer aldı.

"Sığınacak kalesin sen"

Yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

"Umutlar seninle!

Yürüyenler durduğunda,

Korku kalbe vurduğunda

Zulüm şehri sardığında

Sığınacak kalesin sen!

Ne gecen var ne gündüzün

Ne sırlar saklar gülüşün

Acıya meydan okursun

Yaradan'dan gelir gücün

Sen dik dur eğilme

Türkiye Yüzyılı seninle

Dualar rüyalar

Umutlar seninle!"