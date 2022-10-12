Petrol
92.46
-1.94%
Euro
17.9917
-0.33%
Dolar
18.5849
0.00%
Altın
997.86
0.19%
Borsa
3517
-1.53%
Bitcoin
359.145
0.05%
BTXN Coin
8.36
3.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Mustafa Şen, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

    Mustafa Şen, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ekim ayı itibarıyla AK Parti'nin yüzde 41 oy oranı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

    Seçime 8 ay gibi kısa bir süre kala hem kulisler hareketlendi hem de anketler sıklaştı.

    Araştırma şirketlerinin art arda gelen anketleri yanında siyasi partiler de kendi araştırmalarını yapıyor.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu kapsamda partisinin son anket çalışmasına ilişkin verileri açıkladı.

    "AK Partimizin oy oranı yüzde 41"

    AK Parti'nin oy oranının açıklayan Şen, anketlerde yüzde 41 çıktıklarını söyledi.

    Şen, "Ekim ayı itibarıyla AK Partimizin oy oranı yüzde 41. Küsuratı da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz." diye konuştu.

    Gençlik kolları üye sayısı diğer partilerden fazla

    AK Parti'deki üye sayılarına ilişkin de konuşan Şen, genç üye sayısının diğer tüm partilerden fazla olduğunu söyedi.

    Mustafa Şen, "Partimizin gençlik kollarının üye sayısı, birçok partinin üye sayısından daha fazla." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Şen, AK Parti nin son oy oranını açıkladı #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı
    Magazin

    Ece Uslu'dan bomba Kadir İnanır itirafı

    Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?
    Gündem

    Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Görüş Bildir