CHP'li İBB yönetimine çağrıda bulunan AK Partili Tevfik Göksu, İGDAŞ'ın İstanbullulardan aldığı yüzde 23 kârdan vazgeçmesi halinde bunu İBB Meclisi'nde onaylayacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, faturaları eleştiren muhalefete çağrıda bulundu.

Devletin doğalgaz ve elektrik faturalarını sübvanse ettiğine dikkat çeken Göksu, halkçı oldukklarını söyleyen CHP'den de benzer bir adım beklediğini dile getirdi.

Hükümetin doğalgazda yüzde 75, elektrikte yüzde 50 sübvanse oranına vurgu yapan Göksu, İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın doğalgazı yüzde 23 kârla sattığını hatırlattı.

HÜKÜMETİN ELEKTRİK VE DOĞALGAZI SÜBVANSE ETMESİ

Meclis'e önerisini sunan Göksu, "Bakın hükümetimiz doğalgazda yüzde 75 sübvanse veriyor. Yani evinize gelen 100 lira faturadan 75 lirasını devlet ödüyor devlet. Elektrik faturasının 100 lirasından 50'sini devlet ödüyor.

Siz Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz hemen zam yaptınız. Madem önemli bir dönemden geçiyoruz, halkçısınız ya... Halkla berabersiniz, yoksuldan yanasınız ya... Hadi buyrun, er meydanı sübvanse ediniz.

Niye sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz ya. İyi Parti'yi sübvanse ediyorsunuz ya, 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz ya. Niye sübvanse etmediniz?

AK Parti'den İBB'ye doğalgazda kârdan vazgeç çağrısı VİDEO



"YÜZDE 23 KÂRDAN VAZGEÇİN"

Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz... Şimdi sübvanse edebileceğiniz daha kolay bir şey söylüyorum size. Şu anda İBB'ye bağlı olan İGDAŞ İstanbul halkına doğalgazı yüzde 23 kârla satıyor. Bu yüzde 23 kârdan vazgeçin. Getirin teklifi, hemen oy vermeye razıyız.

İstanbul'un İGDAŞ'ı, İstanbul halkına doğalgazı yüzde 23 kârla satıyor. Hadi buyrun yüreğiniz yetiyorsa... Kurusıkı atmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

SÜBVANSE NEDİR? TIKLAYIN