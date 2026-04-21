AK Parti'den Özgür Özel'e "diyet borcu var" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde katılımcılara hitap etti.

Özel buradaki konuşmasının bir bölümünde Onursal Adıgüzel ve Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya değinerek, "Yarın keser döner, sap döner. Yarın seçim olur, iktidar değişir. Bu açtığınız yolda bir savcı bulan, bir meczup iftiracı bulan, elinde kanıtı olmayan ama açtığınız yoldan yürümeye kalkan biri çıktığında, geriye dönük dışarıda ne bir AK Partili belediye başkanı kalır, ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır, ne bir AK Partili siyasetçi kalır. Herkes nasıl bir yol açtığını, sırf seçim kazanamayacağı için nelere tenezzül edildiğini görsün." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİN BELEDİYE BAŞKANLARINA DİYET BORCU VAR"

Özel’in açıklamalarına, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İnan, CHP’ye yönelik eleştirilerinde, “Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları; kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık ‘özel hayatlar’... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.

İnan açıklamasında ayrıca, “Kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok” diyerek Özel’i hedef aldı.

İnan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde kayda geçti:

Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, millî ahlak zemininde bir özeleştiri vermek yerine; hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak millî değerlerden ve devlet adabından tamamen kopukbir siyasi aklın ürünü olabilir.



İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel’i, Özgür Özel’in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir.



Ancak Sayın Özel’in bir türlü idrak edemediği çok net gerçekler var:



2. ⁠Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir.



3. Gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları...



Şovlarınız ve şantajlarınız; mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır!