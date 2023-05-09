Hamza Dağ paylaştı: Türkiye Yüzyılı için işte buradayız Türkiye'de son 20 yılda hayata geçirilen hayal projelerin anlatıldığı reklam filmi sosyal medyada dolaşıma girdi. Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verilen video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin kaderini belirlemek adına sandığa gidecek.

Bu süreçte sahada ve sosyal medyada büyük bir coşku yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı adayları yurdun dört bir yanında mitinglerini sürdürürken, sosyal medyada da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti'nin iktidarda olduğu süreçte hayata geçirilen projelerle hazırlanan her video, adeta sosyal medyayı sallıyor.

Yerli ve milli projelerin yer aldığı videolar saha çalışmaları kadar konuşuluyor.

Türkiye'nin göğsünü kabartan projelerle hazırlandı

Son olarak yeni bir özgün reklam filmi daha hazırlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından paylaşılan videoda, bir çocuğun hayallerine yer verildi.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kurduğu hayallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilmesine vurgu yapılan reklam filminde, şarkı da dikkat çekti.

Tercih edilen yabancı şarkının sözleri de görüntülere eşlik etti. Video; Kızılelma, İHA ve SİHA, Togg, yüksek hızlı trenler, Zigana Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi göğüs kabartan projelerle hazırlandı.

Öte yandan reklam filminde Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.

"Pes etme"

İşte videoda kullanılan şarkının sözleri: