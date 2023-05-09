Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin kaderini belirlemek adına sandığa gidecek.
Bu süreçte sahada ve sosyal medyada büyük bir coşku yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı adayları yurdun dört bir yanında mitinglerini sürdürürken, sosyal medyada da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti'nin iktidarda olduğu süreçte hayata geçirilen projelerle hazırlanan her video, adeta sosyal medyayı sallıyor.
Yerli ve milli projelerin yer aldığı videolar saha çalışmaları kadar konuşuluyor.
Türkiye'nin göğsünü kabartan projelerle hazırlandı
Son olarak yeni bir özgün reklam filmi daha hazırlandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından paylaşılan videoda, bir çocuğun hayallerine yer verildi.
Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kurduğu hayallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilmesine vurgu yapılan reklam filminde, şarkı da dikkat çekti.
Tercih edilen yabancı şarkının sözleri de görüntülere eşlik etti. Video; Kızılelma, İHA ve SİHA, Togg, yüksek hızlı trenler, Zigana Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi göğüs kabartan projelerle hazırlandı.
Öte yandan reklam filminde Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.
"Pes etme"
İşte videoda kullanılan şarkının sözleri:
Çocukken hep beklerdin
Hep uzaklardan izlerdin
Ama daima bilirdin
Diğerleri oynarken
Sen çalışacaktın
Ve gençliğinde
Uykusuz gecelerinde
Gözlerini tavana dikip
Elinde olsa neleri değiştirebileceğini düşünürdün
Ama bunlar sadece
Hayalden ibaretti
İşte buradayız
Pes etme
Biz savaşçılarız
Bu şehir inşa eden
İşte buradayız
Pes etme
Biz savaşçılarız
Bu şehri inşa eden
Küllerinden...