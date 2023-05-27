AK Parti'den yeni reklam filmi: Seçmenler rehavete karşı uyarıldı

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek demokrasisine sahip çıktı.

Milletvekilliği seçim sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Hal böyle olunca vatandaşlar yarın bir kez daha sandık başına gidecek.

Seçim kampanyası başladığından bu yana ise reklam filmleriyle büyük beğeni toplayan AK Parti'den yeni bir reklam filmi geldi.

'Bir oydan ne olur ki deme' sloganıyla başlayan reklam filminde vatandaşlara oy kullanmaları için çağrıda bulunuldu.

Hazırlanan reklam filminde ayrıca seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması istendi.

Hazırlanan reklam filmini Uğur Işılak seslendirirken, piyano ile çalınan Dombra ezgisi de Işılak'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 21 yılda yapılanların kısa kısa gösterildiği videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy.



Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy.



Bizi biz yapan yerli ve milli olan ne varsa, bu eşsiz toprakları vatan yapan yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy. Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının nefesi ve sesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen ay yıldıza eşlik eder her bir oy.



Unutma. Bir oyla tamamlar atılan adımları kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz bozar bütün oyunları. Kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Türkiye Erdoğan'dır, Erdoğan Türkiye'dir. Doğru adamla yola devam demektir bir oy."