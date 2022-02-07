AK Parti'li Çelik’ten '7 Şubat MİT kumpası' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin yayınladığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada 7 Şubat’ın, FETÖ tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alınarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yönelik yapılan darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"BİR DİZİ TERÖR FAALİYETİNİN İLK HALKASIDIR"

7 Şubat’ın yıl dönümünde, terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetlediklerini belirten Çelik, "7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

7 Şubat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlam iradesi ile başarısız olduğunu kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." dedi.