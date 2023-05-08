AK Partili Halis Dalkılıç: İstanbul'da hiçbir şey güzel olmadı Milletvekili Dalkılıç, "İstanbul'da her şey güzel olacak dediler. Ben İstanbul'da 4 yıldır güzel olan bir şey görmedim" dedi.

ensonhaber.com Ensonhaber ekibi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen AK Parti'nin mitingindeki yerini alarak alanın nabzını tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon 700 bin vatandaşa hitap ettiği mitingdeki yoğun kalabalık, dünyanın gündemine oturdu. "Ne Maltepe'ye ne Yenikapı'ya benzer" AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada, Megakent'e istenilen düzeyde hizmet yapılamadığını vurguladı. Öncelikle toplanan kalabalığa dikkati çeken Dalkılıç, CHP'nin İstanbul mitingine işaret ederek, "Ne Maltepe'ye ne Yenikapı'ya benzer." dedi. "İstanbul'da 4 yıldır güzel olan bir şey görmedim" Batılı medyanın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayınladığı yazıları hatırlatan Dalkılıç, şöyle devam etti: İstanbul'da her şey güzel olacak dediler. Ben İstanbul'da 4 yıldır güzel olan bir şey görmedim. Kar yağar, İstanbullu kendi derdiyle baş başa.



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