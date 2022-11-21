CHP'nin Pençe-Kılıç operasyonuyla ilgili sessizliğine dikkat çeken AK Partili Hamza Dağ, "CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Dağ, yaptığı paylaşımda CHP'ye seslendi.

CHP'nin PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini ifade eden Dağ, CHP'yi teröre karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

"CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir"

Dağ son olarak CHP'nin kafasının karışık olduğunu sözlerine ekleyerek, "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir." dedi.

AK Partili Hamza Dağ, CHP'nin teröre karşı sessizliğini eleştirdi ViDEO

"Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ifadeleri şöyle:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta terör örgütü PYD tarafından Taksim’de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kılıç harekâtıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi. Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP’den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz.





"CHP tarafından PYD’nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz"



CHP’nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. CHP tarafından PYD’nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu aşikârdır. Her fırsatta, devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır? Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP’den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?





"CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"



Görünen o ki; tezkereye “hayır” dediği için PKK ve PYD’den teşekkür alan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan hoşnut olmuştur. Belli ki CHP Genel Başkanı için terör örgütünün takdirini almak milletin teveccühünü kazanmaktan daha değerlidir. Bakalım bugünkü MYK toplantısı sonrası parti sözcüleri bu meselede sessiz kalmaya devam mı edecek, yoksa bir tepki verecek cesareti bulabilecek mi? HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir."