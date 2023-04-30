AK Partili Hamza Dağ'dan petrol rezervi açıklaması: Gabar'dan çok pozitif mesajlar geliyor Enerji alanındaki atılımlara değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Onun da müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mız paylaşacaklardır" dedi. Dağ, enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de 14 Mayıs seçim sürecini değerlendirdi.

Dağ, seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yürütülen çalışmalara işaret eden Dağ, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri olduğunu söyledi.

12 milyar dolarlık petrol rezervi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi, sisteme aktarılarak halkın kullanımına sunuldu. Ayrıca Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Gabar'dan çok pozitif mesajlar geliyor"

"Doğalgazın çıkartılmasıyla bu konuda önemli bir mesafe katettik" diyen AK Partili Dağ, şunları dile getirdi:

Şimdi Gabar'dan çok pozitif mesajlar geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mız paylaşacaklardır. Nükleer tesis, RES'lerin (rüzgar enerjisi santrali), GES'lerin (güneş enerjisi santrali) daha da çoğalmasıyla ciddi anlamda bir noktaya geldik.



Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitiren ya da çok az noktaya getiren bir ülke haline ülkemizi getireceğiz.

"Türkiye Yüzyılı başlangıcını 14 Mayıs olarak görüyoruz"

Kampanya sürecini "doğruluk" üzerine inşa ettiklerini kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

Türkiye Yüzyılı başlangıcını 14 Mayıs olarak görüyoruz. Doğru zamanda, doğru adamla doğru adımlarla doğru ittifakla doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana olduğunu yine gösterecektir. Bizim sahadan gördüğümüz de budur.

"Bizden tarafa tevessül var"

Rakip siyasi partiyi ve ittifakı da takip ettiklerini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

Süreçleri vatandaşlarımız da takip ediyor. Bugüne kadar başkaca siyasi partilere oy vermiş birçok hemşehrimizin bu son süreçteki hadiseler üzerinden ve dünyadaki yaşanan süreçleri değerlendirerek bizden tarafa bir tevessülün olduğunu görüyoruz.

"Millet İttifakı'nın protokolünün hiçbir yerinde Mustafa Kemal Atatürk geçmiyor"

Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Dağ, şöyle konuştu:

Millet İttifakı'nın ittifak protokolünün hiçbir yerinde Mustafa Kemal Atatürk geçmemektedir. Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolüne bakacak olursanız 'Mustafa Kemal Atatürk'ün uygun gördüğü ve hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılacak' ifadesi çok net bir şekilde geçmektedir.



Dolayısıyla hem resmi belgelerde hem de kamuoyuna açıklanan belgelerde Millet İttifakı'nın, 7'li koalisyonun ısrarlı bir şekilde bu ifadeyi kullanmıyor olmasını acaba birilerine verilen bir vaatten mi kaynaklı olduğunu sorguluyoruz. Vatandaşımızın da sorguladığını düşünüyoruz. Sorgulamasının da bu 14 Mayıs seçiminin de kıymetli olduğunu düşünüyorum. İzmirli seçmenlerin de bu anlamda bunu sorguladıklarını da görüyoruz.

"Kaldığımız yerden hızla hizmet etmeye devam edeceğiz"

AK Parti hükümetlerinin hemen her ilçede, köyde eserleri, hizmetleri olduğunu anlatan Dağ, 5 yıllık süreç için de milletten yetki istediklerini vurguladı ve ekledi: