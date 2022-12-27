AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yaptırılan anketlerde partisinin oy oranının yüzde 41-42’nin altına düşmediğini söyledi.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı...

Seçime 6 ay gibi kısa bir süre kala hem kulisler hareketlendi hem de anketler sıklaştı.

Araştırma şirketlerinin art arda gelen anketleri yanında siyasi partiler de kendi araştırmalarını yapıyor.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da bu kapsamda partisinin son anket çalışmasına ilişkin verileri açıkladı.

"Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42"

Yapılan anket sonuçlarını da değerlendiren Baybatur, 2023 seçimlerinde AK Parti’nin birinci çıktığını belirterek, "Dünyanın da kötüye gittiği bir dönemde ister istemez, biz uzayda yaşamıyoruz, Türkiye de bu sıkıntıları yaşamıştı. Ama bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü ankette de Türkiye genelinde yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik. Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42." dedi.

AK Partili Murat Baybatur anket sonuçlarını paylaştı ViDEO

"Yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik"

AK Partili Baybatur'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“2023 yılında da Türkiye bu ivmesiyle bu hızıyla beraber biz inanıyoruz ki sahada olmaya çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2022 temmuzdan itibaren bu piyasadaki toparlanmalarla beraber hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde partimizin oyları ister istemez ilk dönem bu ekonomik sıkıntılarından bir sıkıntı elbette ki yansıdı. Milletimiz tepki gösterdi. Bunu biliyoruz. Haklı olduklarını da biliyoruz. Türkiye’de işler kötü gider de dünyada işler çok iyi gider ‘eyvallah’ der kendimizi ciddi bir şekilde eleştiririz. Dünyanın da kötüye gittiği bir dönemde ister istemez, biz uzayda yaşamıyoruz, Türkiye de bu sıkıntıları yaşamıştı. Ama bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü ankette de Türkiye genelinde yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik. Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42.





"AK Parti, Türkiye’de birinci"



Manisa genelinde söylemek gerekirse bugün itibariyle son yaptırdığımız ankette de gördük ki Manisa şu an çok rahat bir şekilde 5 milletvekili yine çıkarabiliyor. Yüzde 30, yüzde 40 bandında devam ediyor. Bundan ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde Manisa’da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp Manisa’da ilk defa CHP’nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Bu onlar için bir rüya. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum. AK Parti, yaptığı hizmetleriyle, milletvekilleri, teşkilatlarıyla beraber şu an Manisa’da da, Türkiye’de de birincidir.





"AK Parti iktidarı önümüzdeki seçim sürecinde başarılı olacak"

Yapacağımız işler var mı, var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz önümüzdeki 2023 seçimlerinde hem Manisa’da hem Türkiye’de Cumhur İttifakı’yla beraber yine Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğini ve AK Parti’nin parlamentoda yakalaması gereken çoğunluğu Cumhur İttifakı’yla sağlayacağını biliyoruz. Bu önceki dönemde, bu sıkıntılı dönemde yaygara koparanlar, ortalığı siyaseten karıştırmak isteyenler beyhude işlerdi. Güneş doğdu, karanlıklar bertaraf oldu. AK Parti iktidarı önümüzdeki seçim sürecinde Türkiye ve Manisa’da başarılı olacak. Hizmetlerimiz milletimiz istiyor ve takdir ediyorsa devam edecek” ifadelerini kullandı.