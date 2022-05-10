AK Partili Mustafa Şen: Oy oranları yüzde 40'larda

Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında partisinin son anket rakamlarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk oldu.

Gündemle ilgili soruları yanıtayan Mustafa Şen, 2023 seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti yüzde 40'lara ulaştı

Güncel anket oranlarından bahseden Mustafa Şen, partisinin oy oranında düşüş yaşandığını ancak son zamanlardaki yükselişle son rakamların yüzde 40'a dayandığını söyledi.

Oranın yüzde 40'ı geçeceğini belirten Mustafa Şen, "Bizim yaptığımız analizler yüzde 45'i, hatta bazıları yüzde 46'yı gösteriyor." dedi.

"Enflasyonu dizginlememiz lazım"

Temel problemin ekonomi olduğunu, AK Parti ve hükümet olarak gereken adımların atılması gerektiğini vurgulayan Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyonu biraz dizginlememiz, kontrol altına almamız lazım. Vatandaşımız bunun sebeplerini biliyor. Koronavirüsü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu, onu biraz gözden kaçırdık. Doğalgaz 10 kat arttı dünyada, bizim doğalgazımız yok inşallah seneye olacak. Petrol 2 kattan fazla arttı, elektrik arttı, biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Bunlar 10 kata kadar yükseldi.

Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

Bu durumların dünya ekonomisine yansımaması düşünülemez. Ama vatandaşımız çok sağduyulu meseleyi gayet iyi biliyor, bunun geçici olduğunu biliyor, bunu nasıl daha önce düşürdüysek şimdi de kontrol altına alacağımızı biliyor. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız. İşte o zaman yüzde 45'leri görebiliriz.

"Bunların hepsi seçimden önce hallolacak"

Seçimden önce bunlar halledilecek çünkü bizim vatandaşlarımıza 2023 sözümüz var. Dedik ki '2023'te Türkiye Cumhuriyeti uzaya açılacak ve aya uzay aracı indireceğiz'. Dedik ki 'yollarda kendi arabamız yürüyecek' ve dedik ki 'doğalgazımız Karadeniz'den gelecek'. O sözlerden biri de 'bu enflasyon düşecek'. Şimdiye kadar bize birisi şunu desin "şunu dediniz de ama yapmadınız". Zaman sarkmış oalbilir ama mutlaka yapmışızdır. "