AK Partili Öznur Çalık, Pervin Buldan'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Öznur Çalık, Gara'da şehit edilen Semih Özbey’in annesinin evladından haber almak istemesi üzerine Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara katliamı hakkında TBMM'yi bilgilendirdiği Genel Kurul konuşmasında, PKK tarafından kaçırılanların kurtarılmasına ilişkin AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi gündeme getirmişti.

Soylu, görüşmede Buldan'ın Çalık'a, kaçırılan jandarma Semih Özbey için "Biraz misafir edip bırakacaklar." dediğini söylemişti.

Süleyman Soylu: Pervin Buldan 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi VİDEO

ÇALIK'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Öznur Çalık, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çalık, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK’nın yıllardır yurt içinde ve dışında kan döktüğünü, barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldığını vurguladı.

PKK'nın binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktığının altını çizen Çalık, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerle sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Çalık, çocukları kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin görüştürdüğünü aktardı.

"AİLENİN DURUMUNU KONUŞTUM"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların durumuyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı da geçmişte aradığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan Malatyalı Semih Özbey’in annesi kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum.

"BİR SÜRE MİSAFİR EDİLİR, BIRAKILIR"

Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim.' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır.' dedi. Ben de ailemize bu bilgileri verdim."

"KİMLERDEN BİLGİ ALDIĞINI AÇIKLA"

Çalık, Buldan'ın o dönem kimlerden bilgi aldığını, kimlerle konuştuğunu açıklamasını isteyerek, "PKK ile aranıza neden mesafe koyamıyorsunuz? Size iradelerini emanet eden 6 milyon seçmen, kundaktaki bebekleri öldüren, 13 vatan evladının kafasına bir mağarada kurşun sıkan, askere, polise saldıran PKK’nın sözcüsü olmanız için oy vermedi. Aziz milletimiz ihanetlerinizin farkında, yalanlarınızın farkında. Teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz ya tavır alacaksınız ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çalık, Diyarbakır annelerinin eylemlerini hatırlatarak, "Sabır, metanet ve cesaretle ısrarlı duruşunu sürdüren bu annelerimiz terörü yenecek, milletimizde kalleş PKK'ya destek verenleri, siyasi uzantıları ve adını telaffuz etmeyenleri unutmayacaktır. Devletimizin tüm unsurları, sınırlarımız içinde ve dışında hain PKK terör örgütünün kökünü kazıyana ve tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu: Pervin Buldan, biraz misafir edip bırakacaklar dedi



