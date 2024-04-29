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Gaziantep'te 31 Mart yerel seçiminde yeniden Şahinbey Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü’nde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuştu.

Çiftçilere en fazla desteği kendi belediyelerinin verdiğini ifade eden Tahmazoğlu, törende seçim sonuçlarına değindi.

Tahmazoğlu aldığı yüzde 53'lük oyu beğenmeyerek vatandaşlara sitem etti.

"Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz"

Tahmazoğlu, “Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz” ifadelerini kullandı.

Kendisine yüzde 70’in üzerinde oy veren mahalleleri tek tek sayıp alkışlatan Tahmazoğlu şunları söyledi:

“Biz seçimden önce şunu söyledik; biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. 4,5 ile 5 ile geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Eğer bir eksiğimiz varsa onu da söyleyen, yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes, ‘her şey tamam’ dedi. Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Biz bütün destekleri vermişiz, notumuzun kaç olması lazım 100 üzerinden 100. Bize 100 üzerinden notu kaç verdin? Vallahi çok ayıp ettiniz yani. Yüzde 53 oy verdin. Biz yüzde 50’lik oy merci değiliz dedik. Size söyledik. Ben sözümü şöyle verdim; dedim ki, ‘Ben çiftçinin ihtiyacı olan Fırat’ın suyunu Gaziantep’e getirmek istiyorum.’ Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz... Elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim, bak Şahinbey’in çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi, biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimizi zayıflattınız. Ben onun için özellikle Kapcağız köyü biraz bizi üzdü, sağlık olsun.”