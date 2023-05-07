AK Partililer mitinge konvoy halinde gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle yollara çıkan vatandaşlar, düğüne gider gibi miting alanına ilerliyor.

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Seçime bir hafta kala AK Parti, İstanbul'da seçmenlerinin karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor.

Marmaray, metro, toplu ulaşım ve özel araçlarıyla yola çıkan AK Partililer yoğunluk oluşturdu.

Yollar doldu

Özellikle pazar günleri sakin olan İstanbul trafiğinde bazı bölgeler, miting nedeniyle doldu taştı.

Geliş yönünde yaşanan yoğunluk nedeniyle yüzde 56 oranında trafik oluştu.

Konvoylar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için yola çıkan AK Partililer, müzikler eşliğinde yolculuk yapıyor.