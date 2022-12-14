Akaryakıt fiyatlarında son durum! 14 Aralık 2022 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki yaşanan artış sonrasında, akaryakıtta bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 14 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi gelmişti.

Ardından benzin grubuna 10 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş daha indirim gelmişti.

Brent petrolün bir anda yükselmesinin ardından araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba akaryakıt fiyatları…

İstanbul 14 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,10 TL

Benzin litre fiyatı 17,43 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 14 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,26 TL

Benzin litre fiyatı 17,63 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 14 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,33 TL

Benzin litre fiyatı 17,61 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL