Akaryakıt fiyatlarında son durum! 20 Aralık 2022 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son durum! 20 Aralık 2022 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorine gelen indirimler pompa fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 20 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi. Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 61 kuruş, motorin grubuna ise 77 kuruş indirim geldi.

Benzin ve motorine gelen son indirimlerden sonra araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul 20 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 17,92 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 20 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 18,13 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 20 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 18,12 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL