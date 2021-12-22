Akaryakıtta gelecek indirimler ÖTV'ye yansıyacak

Resmi Gazete'deki karara göre, dövizdeki sert düşüşün ardından akaryakıta gelmesi beklenen indirim ÖTV'ye eklenerek pompaya yansıtılmayacak.

Türkiye'de son dönemde döviz kurlarının yükselişinin en belirgin yansıması akaryakıt fiyatlarına oldu.

Kur yükseldikçe yapılan zamlar önce akaryakıttan alınan ÖTV marjından karşılanırken bu bedel zamlarla eridikten sonra yeni fiyat artışları pompaya yansımaya başladı.

Son dönemde peş peşe gelen fiyat artışlarının sonunda benzin 11.59, motorin 11.45, LPG ise 9.01 lira seviyelerine geldi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye ekonomisinde yeni bir gelişme yaşandı ve kur korumalı TL vadeli mevduat aracı hayata geçirildi.

Bu yeni gelişme ile döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün yapılan zamlara da yansıması gündeme gelirken akaryakıtta bu beklenti en üst seviyeye çıktı.

GELECEK İNDİRİM ÖTV'YE EKLENECEK

Bu kapsmda Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYACAK

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.



Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

ARTIŞ ÖTV'Yİ GEÇMEYECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.



Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.