Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 5 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 5 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geliyor? 5 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

Son olarak 3 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,16 TL zam gelmişti.

Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

Motorine indirim mi geliyor?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için 6 Aralık Salı gününden itibaren 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İstanbul 5 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,66 TL

Benzin litre fiyatı 20,17 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 5 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,81 TL

Benzin litre fiyatı 20,33 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 5 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,87 TL

Benzin litre fiyatı 20,34 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL