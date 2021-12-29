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    Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 08:34
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    Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Akdeniz, son günlerde art arda depremlerle sallanıyor.

    Bölgede son deprem, saat 08.07'de meydana geldi.

    15 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

    AFAD, 15 kilometre derinlikte kaydedilen depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

    Girit Adası'nın güneyinde yaşanan sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

    Akdeniz de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı #1

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