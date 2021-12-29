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- Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 08:28
- Güncelleme : 29.12.2021 - 08:34
Akdeniz, son günlerde art arda depremlerle sallanıyor.
Bölgede son deprem, saat 08.07'de meydana geldi.
15 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ
AFAD, 15 kilometre derinlikte kaydedilen depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
Girit Adası'nın güneyinde yaşanan sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.