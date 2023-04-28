Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binadaki yangın sürüyor İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun da içerisinde bulunduğu binada dün yangın çıktı. 17. saatinde söndürülemeyen yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun da içerisinde bulunduğu binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Bodrum katta bulunan tekstil malzemeleri tutuştu: Alevler tüm binayı sardı

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

Yangının üzerinden saatler geçmesine rağmen söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Hala söndürülemedi

Binanın bodrum katlarında devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediliyor.

Öte yandan yangında ölü veya yaralının olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.

Havadan görüntülendi

Yangını söndürme çalışmaları ve binada oluşan hasarın son durumu dronla görüntülendi.