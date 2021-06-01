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    Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı

    Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı

    Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığı bildirildi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 16:53
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    Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında birinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu öncesinde, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka, yapıya monte edildi.

    Özenli şekilde sürdürülen montaj işlemi için saha yollarında dolgu ve düzleme çalışması yapıldı.

    Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından birinci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz şekilde geçti.

    REAKTÖR KABI YERLEŞTİRİLDİ

    330 tonluk ağırlığa, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip reaktör kabı, 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi.

    Ekipman, dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak yerine yerleştirildi.

    Akkuyu NGS de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı #1

    "REAKTÖR KABININ MONTAJI, SAHADAKİ EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDAN BİRİ"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti:

    "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. ​Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak."

    Akkuyu NGS de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı #2

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