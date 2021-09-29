Akkuyu NGS'nin reaktör tabanının ham parçası yapıldı

Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.

Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.

1100 DERECE ÖN ISITMAYA TABİ TUTULDU

Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. İlk işlemin ardından, sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça, iki kalıp kullanılarak açıldı.

Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.

ISITILARAK KARE OLAN LEVHAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu işlemlerin ardından prosedür gereği parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.

Açma işleminin ikinci aşamasında baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya dönüştürüldü.

İLK ÜNİTESİ 2023'TE DEVREYE ALINACAK

Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin, 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.