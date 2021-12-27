AKM'ye ziyaretçi akını

29 Ekim'de kapılarını açan AKM, şimdiye kadar 112 bin kişiyi ağırladı. Bugüne kadar düzenlenen 190 etkinliğe 62 bin kişi katıldı; açık alanları ise 50 bin kişi ziyaret etti.

İki buçuk yılda yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış yaptı.

Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen opera salonunun yanı sıra 802 kişilik tiyatro salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon, ziyaretçilere kültür ve sanat adına birbirinden güzel etkinlikler sunmaya devam ediyor.

İKİ AYDA 112 BİN KİŞİDEN ZİYARET

2 ayda 190 etkinlik düzenlenen AKM, toplam 112 bin ziyaretçi ağırladı.

"ÖNCEKİ AKM'YE GÖRE BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, "Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim 2021 tarihinde, 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yapılarak yeniden sanatseverlere kapılarını açtı. Daha önceki AKM’ye baktığımız zaman çok büyük farklılıklar var. Yaklaşık 14 bin 500 metrekare bir taban alanı içerisinde 95 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip oluyor.





"5 BLOKLU GENİŞ KAPASİTE SAHAYA YAYILIYOR"

Eskiden yine AKM’ye geldiğimizde tek bir giriş içerisinde farklı sanat dallarına ulaşabileceğimiz sahne alanları veya sergileme alanları varken bu kez 5 bloktan oluşan çok geniş kapasitede bir sahaya yayılıyor. Bu saha içinde kültür yolu olarak adını verdiğimiz bir kültür sokağımız var. Bu kültür sokağımızın içerisinde farklı alternatiflerdeki sanat isimlendirmelerini barındıran kuruluşlarımız var. Çocuk sanat merkezi, kütüphane, sinema ve hepsinden de önemlisi kocaman bir opera salonumuz var." dedi.

"365 GÜN HİÇ DURMADAN HAREKET EDECEK BİR KÜLTÜR MERKEZİ"

AKM’nin 365 gün hareketli olduğunu dile getiren Buharalı, şunları söyledi:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Merkezi Koro Topluluğumuz 15 günde bir pazar sabahları 11.30’da konserlerini yapıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın ve ülkemizin çok değerli sanatçıları kahve konserleri konsepti çerçevesinde çok amaçlı salonumuzda her cumartesi sabah 11.00’de veriliyor. AKM’nin bu işleyişine baktığımızda da 365 gün hiç durmadan hareket ettirilecek olan bir kültür merkezidir."