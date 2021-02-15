AKOM: İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılar doğru çıktı; İstanbul, yoğun bir kar yağışının etkisi altına girdi.

Cumartesi gecesinden itibaren Megakenti etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ediyor.

AKOM, İstanbul'un neresinde ne kadar kar yağdığına ilişkin verileri paylaştı.

Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer: 20 santimetre.

Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye: 25 santimetre.

Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe: 50 santimetre.

"YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara Bölgesi'ni terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.

"218 AĞAÇ DEVRİLDİ"

AKOM'un açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü."







