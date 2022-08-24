AKOM uyardı: Öğle saatlerinde yağmur geliyor

İstanbulluların beklediği yağmur için bugün saat verildi. Öğle saatlerinde başlayacak olan yağmurun akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışla devam edeceği belirtildi.

Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yaşanırken İstanbul'da zaman zaman sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kısa sürede etkisini gösteren yağmur, hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

AKOM uyardı

Son olarak Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından, İstanbullulara yeni bir uyarı geldi.

Öğle saatlerinde beklenen yağmurun, akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan yağışla birlikte yerel dolu yağışı, yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi yaşanacağı da kaydedildi.

"Cuma akşam saatlerine kadar etikili olacak"

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.” denildi.