AK Partili seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak salladı, otobüsün önü kapatıldı Sosyal medyaya düşen bir video, ilgi çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünün geçtiği sırada, AK Partili seçmenlerin bayrak salladığı görüldü. AK Parti bayrağı sallayan seçmenlerin önü ise CHP'li görevliler tarafından kapatıldı.

Seçime az bir süre kala meydanlardaki hareketlilik de devam ediyor. Liderler, şehir şehir gezerek, seçim vaatlerini halka anlatmaya çalışıyor.

Meydanlarda bazen gergin bazen ise sempatik durumlar yaşanıyor. Ancak, rekabet eksik olmuyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi seçmeniyle buluşurken, o anlar da çekilen videolara yansıyor.

Bu defa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünden bir görüntü geldi. Gelen görüntü, seçim çalışmalarındaki en komik anlardan da birisi oldu ve sosyal medyada dalga konusu haline geldi.

AK Partili seçmenler, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçişini AKP'li seçmenler, ellerindeki AK Parti bayraklarıyla bekledi.

AK Partili seçmenler ellerindeki bayraklarını sallayarak otobüsün geçişini izlerken, CHP'li görevliler tarafından durum engellenmeye çalışıldı.

Otobüsün önüne branda çekildi

CHP'li görevliler, Kılıçdaroğlu’na Ak partili seçmeni göstermemek için ellerindeki branda ile vatandaşların önüne set çekerek seçim otobüsünü takip ettiler.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydedildi. Sosyal medyanın diline düşen bu görüntülere bazıları tepki gösterdi bazıları ise seçim zamanı meydanlarda olabilecek olaylar arasında nitelendirdi.