Aksaray'da Atatürk heykelinin ayaklarına sarıldı, dakikalarca öptü

Aksaray'da yaşlı bir kadın, Atatürk heykeline gelerek ayaklarına kapandı. Heykele sarılan kadının o anlarını bölgedeki bir başka vatandaş kayda aldı

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 10:08

Aksaray'da kaydedilen bir görüntü gündem oldu.

Henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, meydanda bulunan Atatürk heykelinin önüne geldi.

HEYKELİN AYAKLARINA KAPANDI

Heykelin ayak kısmına kapanan ve dakikalarca yerde kalan yaşlı kadın, akabinde de heykele sarılmaya başladı. 

UZUN SÜRE ÖPTÜ

Heykele sarıldıktan sonra uzun süre öpen kadın, kayda alındığını fark ettiğinde ise yeninden heykelin ayak kısmına kapandı ve yerlerde sürüklendi. 

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadının uzun süre Atatürk heykeli önünde yaptığı hareketler, bölgede bulunan diğer vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. 

