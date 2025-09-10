Aksaray'da Atatürk heykelinin ayaklarına sarıldı, dakikalarca öptü

Aksaray'da kaydedilen bir görüntü gündem oldu.
Henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, meydanda bulunan Atatürk heykelinin önüne geldi.
HEYKELİN AYAKLARINA KAPANDI
Heykelin ayak kısmına kapanan ve dakikalarca yerde kalan yaşlı kadın, akabinde de heykele sarılmaya başladı.
UZUN SÜRE ÖPTÜ
Heykele sarıldıktan sonra uzun süre öpen kadın, kayda alındığını fark ettiğinde ise yeninden heykelin ayak kısmına kapandı ve yerlerde sürüklendi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Kadının uzun süre Atatürk heykeli önünde yaptığı hareketler, bölgede bulunan diğer vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.