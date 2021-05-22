Akşener'i sevgi gösterisinde bulunan kişi torbacı çıktı

Meral Akşener'in Çayeli'nde kulağına bir şeyler söylediği partilinin uyuşturucu ve çeşitli suçlardan 9 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerine yaptığı ziyaretler olaylı geçti.

Akşener'in Çayeli ziyaretinde bir partilinin omzuna elini atması ve kulağına bir şeyler söylemesi objektiflere yansıdı.

Bu kişinin kim olduğu yapılan araştırmanın ardından ortaya çıktı.

30 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Erdem Ç. adlı kişinin daha önce 30 kilo uyuşturucu ile yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi.

9 SUÇTAN KAYDI VAR

İki kez cezaevine girdiği öğrenilen Erdem Ç.'nin 9 farklı suçtan hakkında mahkumiyet kararı bulunuyor.