- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aksungur, Anıtkabir'i görüntüledi
Aksungur, Anıtkabir'i görüntüledi
TUSAŞ, insansız aracın çektiği görüntüye "Aksungur Ata'mızın nöbetinde" notunu düştü.
- DHA
- 10.11.2021 - 12:35
- Güncelleme : 10.11.2021 - 13:02
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız hava aracı Aksungur ile çekilen Anıtkabir'in fotoğrafını paylaştı.
TUSAŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.
AKSUNGUR'UN 'GÖZÜNDEN' ANITKABİR
Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava aracı Aksungur ile çekilen Anıtkabir'in fotoğrafına paylaşımda yer verildi.
Paylaşım notunda, "Aksungur Ata'mızın nöbetinde. Rahmet ve saygıyla." denildi.