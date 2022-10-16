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    Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın faciası için taziyelerini iletti.
    • 16.10.2022 - 16:38
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    Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

    Türkiye'ye Bartın'da yaşanan maden faciası nedeniyle taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Taziyelerini iletti

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

    Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

    Al Nahyan dan Cumhurbaşkanı Erdoğan a taziye telefonu #1


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