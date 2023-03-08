Alaşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları 'Kadınlar Günü' dolayısıyla izinli sayıldı Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kadınlara regl ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izin sağladı. Kadın personelin görevlerini erkek personeller üstlendi.

Manisa Alaşehir Belediyesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara jest yapıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 23 Ocak günü yapılan toplu iş sözleşmesi protokolünde, kadın çalışanların doğum izinlerine ek olarak sözleşmeye ek maddeler koyarak, kadın çalışanların regl ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izinli sayılmalarını sağlamıştı.

Kadınlar izinli sayıldı

Alaşehir Belediyesi'nde çalışan 87 kadın emekçi, protokol gereği işe gelmeyerek izinli sayıldı.

Kadın personelin görevlerini üstlendiler

Alaşehir Belediyesi'nde çalışan erkek çalışanlar, mesai arkadaşlarının işlerini de yaparak, kadın çalışanları aratmadı.

Belediye personeli Şerafettin Yıldız, "Bugün başkanımız tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarımız izinli sayıldıkları için, ben başkanlık makam odasında sekreterya görevini üstlendim." dedi.

"Bu dünyada ne varsa kadının eseridir"

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şu ifadeleri kullandı;