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    Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

    Büyük sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, can ya da mal kaybı ile ilgili kesin bilgi verilmedi.
    • AA
    • 22.07.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:54
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    Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    30 KİLOMETRE DERİNLİKTE

    30 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

    Can ya da mal kaybına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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