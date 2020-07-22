- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem
Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem
Büyük sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, can ya da mal kaybı ile ilgili kesin bilgi verilmedi.
- AA
- 22.07.2020 - 09:54
- Güncelleme : 22.07.2020 - 09:54
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30 KİLOMETRE DERİNLİKTE
30 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Can ya da mal kaybına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.