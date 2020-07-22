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Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Büyük sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, can ya da mal kaybı ile ilgili kesin bilgi verilmedi.