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- ALES geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 ALES/1 geç başvuru ekranı
ALES geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 ALES/1 geç başvuru ekranı
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 11:09
ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan ALES için geri sayım devam ediyor.
Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, ALES/1 geç başvuru tarihi hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.
Akademisyen olma hayali kuran adaylar, 'ALES/1 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?' sorularına yanıt arıyor.
Peki, 2021 ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2021 ALES/1 geç başvuru ekranı..
ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel başvurular 1 Nisan 2021 tarihinde yani bugün saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.
ALES geç başvuru ücreti, başvuru gününde ödenecek. Başvuru ücreti olan 217,50 TL, sadece https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödenebilecek.
ALES GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ