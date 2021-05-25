ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

Sonuçların 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyordu. ÖSYM böylece değerlendirme işlemini erkenden tamamlamış oldu. ALES/1 sınavına giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı.

2021 ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.