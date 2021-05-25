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    ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Peki ALES sonucu nasıl öğrenilir? İşte 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı..
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 15:59
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    ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/1' sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Sonuçların 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyordu. ÖSYM böylece değerlendirme işlemini erkenden tamamlamış oldu. ALES/1 sınavına giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı.

    2021 ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

    2021 ALES/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı #1

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