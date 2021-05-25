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- ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı
ALES sonuçları açıklandı: 2021 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 15:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/1' sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sonuçların 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması bekleniyordu. ÖSYM böylece değerlendirme işlemini erkenden tamamlamış oldu. ALES/1 sınavına giren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için araştırmalara başladı.
2021 ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.