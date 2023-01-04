Babacan, masadaki partilerin ortak mutabakatıyla aday olabileceğini söyledi. Seçilebileceğini savunan DEVA Lideri, "En iyi şekilde yaparım" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için takvim henüz netleşmese de partilerce verilen mesajlar hız kazandı.

Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan ederken, 6'lı masanın hangi isimle seçimlere gireceği henüz belirlenmiş değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda kararlı olduğuna dair kulis bilgilerinin ardından bir çıkış da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Adaylık niyetini tekrarladı

Babacan, Habertürk'te katıldığı programda, "6'lı masa, mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi.

Beraberindeki heyetle Diyarbakır'ı ziyaret eden Babacan, söz konusu açıklamasını burada da tekrarladı.

"Hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım"

Bir gazetecinin "6'lı masa ortak karar alırsa cumhurbaşkanı adaylığı konusunda düşünceniz ne olur?" sorusu üzerine Babacan, 6'lı masadaki genel başkanlardan cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini aktardı.

Babacan, "Tabii ki 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım. Bu, 6'lı masanın mutabakatıyla olacak bir konudur.

Ali Babacan: 6'lı masa beni desteklerse seçilebilirim VİDEO







"Konuşa konuşa çözeriz"



Başka partilerin başka önerileri de olabilir, her parti farklı isimlerle gelebilir, bunları konuşa konuşa çözeriz. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır." ifadesini kullandı.

"Masa dışından da olabilir"

Ali Babacan, "Masa dışından uygun isimler gündeme gelirse yine 6 parti kabul ederse masa dışından da olabilir. Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız." dedi.

AA'nın haberine göre, DEVA Lideri, parti içindeki istişare sürecini devam ettirdiklerini, bu istişare süreci tamamlandıktan sonra da masaya partinin görüşüyle gidip orada bir mutabakat için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Bu arada Babacan, Bismil ilçesinin kırsal Merdan Mahallesi'nde kanser hastalığı nedeniyle eşi Nebahat Merdanoğlu'nu (57) kaybeden partisinin Kurucular Kurulu Üyesi Ali İhsan Merdanoğlu'nu ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Ali Babacan'dan adaylık sinyali ViDEO