Ali Babacan: Bay Kemal'i sözünden dönmeyeceği için aday yaptık Ankara’da konuşma yapan Ali Babacan'ın yanına gelen bir kız çocuğu "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" dedi. Babacan da bunun üzerine, "Bay Kemal’in sözünden dönmeyeceğini bildiğimiz için onu ortak cumhurbaşkanı adayı yaptık” dedi.

ANKA

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken siyasi parti liderleri ziyaretlerini sürdürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da Şereflikoçhisar Dayanışma ve Kültür Derneği’nin etkinliğine katıldı.

"Ehliyet ve liyakat konusunda hangisi en iyisiyse o arkadaşımızı göreve getireceğiz"

"Her parti kendi içinde devlet yönetim kademeleriyle, üst düzey bürokrasiyle alakalı hazırlıklar yapıyor." diyen Ali Babacan şöyle konuştu:

Bir noktada oturup bu hazırlıkları birleştireceğiz. Hangi devlet kurumunda hangi pozisyon için hangi isim en layıksa, ehliyet ve liyakat konusunda hangisi en iyisiyse o arkadaşımızı o göreve getireceğiz. Böylece ‘Şu partiymiş, bu partiymiş’ demeden, ‘Akrabamdı, tanıdığımdı’ demeden, ‘Bu benim arkadaşımdır’ demeden her pozisyon için ‘Bunu en iyi yapacak kimdir’ onu belirleyeceğiz. Böylece ülkemizin birikmiş sıkıntılarını çözmek için artık her şey elimizin altında hazır olacak.

"15 Mayıs sabahı havada daha çok oksijen var diyeceğiz"

"15 Mayıs sabahı ‘Havada daha çok oksijen var’ diyeceğiz." diyen Babacan şöyle devam etti:

Gençlerden bunu çok duyuyorum, ‘Boğulma hissi geliyor’ diyorlar. Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar, işsizler, ev gençleri diye bir kategori oluştu. Bu ülke genç nesle bir gençlik borçlu. Gençliklerini yaşayamadılar. Son 10 yılda ülke her alanda geri gitti. 18-25 yaş arası gençler kendilerini bildi bileli ülke sürekli kötüye gidiyor. Onlar çok karamsar. Biz de onlara umut vermeye çalışıyoruz. Ülke iyi yönetildiğinde güzel şeyler yapıyor.

"Bay Kemal’in sözünden dönmeyeceğini bildiğimiz için aday yaptık"

Konuşması sırasında Babacan’ın yanına gelen bir kız çocuğu, "Bay Kemal sözünden dönmeyecek." dedi.

Babacan, bunun üzerine şu ifadeleri kullandı: