Ali Babacan: Bugün tedbirleri konuşmanın değil acıyı paylaşma günü

Bartın’daki maden faciasıyla ilgili hesap soracağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından konuşan Babacan, “Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil.” dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bulunan maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Yaşanan faciada 40 madencimiz hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğuldu.

Ekipler bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da siyasiler programlarını iptal edip bölgeye gideceğini duyurdu.

Bölgeye gideceği öğrenilen siyasilerden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu"

Ankara'dan Bartın'a geçecek olan Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'hesap soracağım' açıklamasının ardından konuya ilişkin bir mesaj da altılı masanın diğer ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun aksine, "Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Kalbimiz Bartın'da" ifadelerini kullandı.

"Bugün acıyı paylaşma günü"

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ali Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayılardan bahsedince anlamını yitiriyor. Hepsi can. Hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız. Hepsi insan” Allah beterinden saklasın. Allah bu millete bir daha böyle büyük acılar göstermesin. Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Kalbimiz Bartın'da"

Kemal Kılıçdaroğlu: İhmallerin hesabını sormak boynumun borcu



